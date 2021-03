Laarbeek bemiddelt niet langer tussen koekjesfabriek Jeurgens en omwonenden aan de Torenakkerweg

Op papier leek het een hele goede manier om het langlopende conflict tussen koekjesfabriek Jeurgens in Aarle-Rixtel en enkele van zijn buren te slechten. Jeurgens, die een probleem heeft om de vrachtwagens op zijn terrein in en uit te kunnen laten rijden. De straat is te nauw, waardoor chauffeurs tegen moeten sturen over de parkeerplaatsen aan de overzijde om de poort binnen te komen. Enkele van zijn buren, die vinden dat hij de oplossing daarvoor niet moet zoeken in het bezet houden van parkeerplaatsen. Die zich er daarnaast druk over maken dat hij járen geleden een stuk grond van de gemeente kocht om er parkeerplekken te creëren, maar het perceel vervolgens enkele gebruikte voor opslag.