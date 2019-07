Laarbeek bestrijdt de eikenprocessierups

Laarbeek wil Vierbinden elders onderbren­gen

16:22 BEEK EN DONK - Welzijnsorganisatie Vierbinden is te kwetsbaar om in de toekomst goed het welzijnswerk en beheer van gemeenschapshuizen in Laarbeek te kunnen doen. Het gemeentebestuur heeft daarom besloten de bekritiseerde organisatie elders onder te brengen. Direct gevolg van dit besluit is dat de jaarlijkse subsidie van ongeveer 840.000 euro komt te vervallen.