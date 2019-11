Laarbeek blijft bij Innovatiehuis De Peel

Minder pijn voor zwemclub: huurverho­ging voor Astens bad gehalveerd

0:06 ASTEN - De zes fracties in de Astense raad snappen dat er in financieel lastige tijden minder eisen op tafel gelegd kunnen worden. Daarom werd de gemeentebegroting zonder veel tegenstribbelen aangenomen. Goed nieuws was er dinsdagavond voor zwemvereniging De Punderman. Of beter gezegd: minder slecht nieuws. De voorgestelde huurverhoging, stapsgewijs in vier jaar, werd gehalveerd. Het scheelt de club ruim 30.000 euro.