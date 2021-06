Laarbeek durft weer te investeren

Laarbeek krijgt nu iets erbij, straks iets minder

24 juni LAARBEEK - De gemeente Laarbeek krijgt dit jaar 133.000 euro meer van het Rijk dan voorzien. Ook voor 2022 is er een plus, van 138.000 euro. In 2021, 2023 en 2024 vallen de uitkeringen juist lager uit, respectievelijk 28.000, 41.000 en 34.00 euro.