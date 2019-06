Laarbeek eindigt ook 2018 diep in de min

Afvalcow­boy Bruekers blijft achter tralies: ‘Deze man is een keiharde recidivist, hij blijft doorgaan’

18 juni DEN BOSCH - Dat afvalcowboy Wim Bruekers drie weken geleden rondreed met chemisch afval, is volgens het Openbaar Ministerie geen uitglijder. Vermoed wordt dat hij alweer geruime tijd bezig is met illegaal inzamelen van gevaarlijke stoffen. Hij is in Son betrapt en opgepakt en blijft voorlopig achter tralies.