Laarbeek en Gemert-Bakel verrast door coronavirus bij nertsen

Van Veen heeft direct contact gezocht met het gezin van de fokker. ,,Je wil graag even informeren hoe de mensen hier in staan. Dit is uiteraard heel erg vervelend voor ze. Dit overkomt ze.” De nertsenfokkerij staat in het buitengebied van Milheeze. In een straal van 400 meter rondom de boerderij is het terrein afgezet. Nabije bewoners kregen in de loop van zondagmiddag een brief met informatie van de gemeente.