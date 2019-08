Laarbeek gaat verder met vier wethouders, raad rookt vooralsnog vredespijp

Negen stemmen tegen waren er, tien voor. De tegenstemmers waren - het viel te verwachten - alle afkomstig uit dezelfde hoek: Partij Nieuw Laarbeek (PNL). De grootste fractie binnen de gemeenteraad had graag willen blijven mee besturen, ook al had kort voor het zomerreces haar eigen wethouder haar ontslag ingediend. Anderhalf jaar geleden was immers voor vijf wethouders gekozen opdat alle fracties het gevoel zouden hebben mee te mogen praten over het te voeren beleid in Laarbeek. Maar de resterende raadsperiode zal PNL het zonder vertegenwoordiger in het Laarbeekse college van burgemeesters en wethouders moeten doen.