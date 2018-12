Laarbeek geeft gul tijdens winterfair

LAARBEEK - Het sportpark van voetbalclub Sparta’25 is sfeervol verlicht. Zoals dat hoort tijdens een kerstmarkt/winterfair. Bij het kraampje van Thea en Koen Leenders is het druk. „Ik bied vijf euro”, probeert een klant de prijs van een artikel omlaag te krijgen. Thea weigert de prijs aan te passen. „Het gaat allemaal naar het goede doel”, vertelt ze de klant als een ware marktverkoopster.

Als haar man Jan even later de honneurs waarneemt, doet ze haar verhaal. „Mijn zoon Koen woont in Zonhove (verzorgingstehuis voor mensen met een beperking, red.) in Son en Breugel. Alle producten die wij vandaag verkopen zijn door de bewoners zelf gemaakt. De opbrengst gaat helemaal naar Zonhove.” Leenders is verguld met de vele bezoekers die op de kerstmarkt zijn afgekomen. „Ik ben erg blij met de opkomst. De klanten blijven komen.”

Het parkeerterrein van de voetbalclub raakt voller en voller. Bij de ingang van de winterfair staan vrijwilligers van Super Sociaal. De stichting zet zich in voor mensen die (tijdelijk) te weinig inkomen hebben om rond te komen. In Helmond is er aan de Engelseweg een supermarkt waar klanten tegen lagere prijzen boodschappen kunnen doen. In Laarbeek is er al enige tijd een rijdende variant. Vandaag kunnen bezoekers levensmiddelen doneren, waarvan kerstpakketten worden vervaardigd die Super Sociaal gaat uitdelen. De Laarbeekers geven gul, gezien de uitpuilende kar met producten.

Elk halfuur wordt er door een enthousiaste spelleider een loterij gehouden. Het blijkt een ware publiekstrekker. Als de nummers omgeroepen worden, verzamelen zich net buiten de kantine, waar de prijzen uitgestald staan, tientallen geïnteresseerden. Een karrenvracht aan items passeert de revue: van vlaaien, bureaulampen en abonnementen op de sportschool tot tien gratis pizza’s bij de lokale pizzeria. Ondertussen houdt een kerstman de kinderen zoet door lekkernijen uit te delen.