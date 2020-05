Laarbeek heeft weer duurzaamheidsregeling en die is ook voor huurders

Door een amendement van De Werkgroep mogen daar niet alleen huiseigenaren, maar ook huurders gebruik van maken. Wie als huurder in aanmerking wil komen, moet wél van de verhuurder een verklaring hebben. Daarin geeft deze toestemming voor de maatregelen en belooft het resterende bedrag van de lening over te nemen bij vertrek van de huurder.

Kleine groep mensen

Volgens indiener René van Heugten is het niet waarschijnlijk dat veel huurders gebruik maken van de regeling. ,, We moeten als gemeente geen belemmering vormen wanneer huurders willen investeren in duurzaamheid. Het gaat om een kleine groep mensen, voor wie hun huis waardevoller wordt en die daar meer woongemak door krijgen. Wanneer zij vertrekken, komt de volgende huurder in een prettige woning terecht", betoogde hij.

Aanvankelijk stond in het amendement dat de huurders de lening bij vertrek zouden meenemen. Dat zorgde voor zorgen bij meerdere fracties: hoe groot is het risico voor de gemeente dat het resterende bedrag wordt terugbetaald? De aanname dat de huur tussentijds zou stijgen door de investering, werd door wethouder Joan Briels (De Werkgroep) tegengesproken. ,,Dat gebeurt wel, maar bij mijn weten pas bij het verlaten van de woning.”

Bijna alle politieke partijen stemden voor het voorstel én het amendement. Alleen de PNL (Partij Nieuw Laarbeek) kon zich er niet in vinden, maar de fractie had met negen tegen tien te weinig mensen om het tegen te houden.

Niet voor zonnepanelen

De duurzaamheidslening mag niet meer worden ingezet voor de aanschaf zonnepanelen, wél voor andere energiebesparende maatregelen zoals de installatie van een warmtepomp, aanleg van groendaken, aansluiting van led-verlichting of het verkrijgen van maatwerkadvies.

Voor zonnepanelen kunnen inwoners van Laarbeek al aanspraak maken van De Groene Zone. Deze maatregel - een samenwerking met andere gemeenten in deze regio - is begin dit jaar verlengd met een jaar. Omdat nog ruim 8 ton in de pot zat, wilde de gemeenteraad daarvan wél 3 ton reserveren voor andere duurzaamheidsprojecten dan zonnepanelen.

Het minimumbedrag is 2.000 euro het maximum 10.000 euro, de looptijd van de lening is 15 jaar, bij bedragen onder de 7.500 euro is dit 10 jaar. De lening kan niet worden gecombineerd met een starterslening, dit om stapelen te voorkomen. Het bestaat uit een bouwdepot, vergelijkbaar met die in een hypotheek.