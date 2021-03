Laarbeek houdt vast aan zonneweides

Het netwerk van Enexis is op dit moment onvoldoende voorbereid op de elektriciteit die wordt opgewekt via grootschalige groene stroomvoorzieningen. Om die reden diende Partij Nieuw Laarbeek (PNL) voor de raadsvergadering van donderdagavond een motie in om de ontwikkeling van wind- en zonneparken in Laarbeek voorlopig tegen te houden. ,,De capaciteit die dan vrijkomt kunnen we gebruiken om zonnepanelen op daken te leggen”, betoogde fractievoorzitter Ronnie Tijssen. Volgens hem zijn al pandeigenaren geweigerd door Enexis. ,,Terwijl het gebruik van daken de meest logische manier is om bij te dragen een de energietransitie.”

Geen bedenkingen

De motie was opmerkelijk, omdat de gemeenteraad in augustus een ‘verklaring van geen bedenkingen’ had afgegeven voor de ontwikkeling van vier zonneweides in Laarbeek. Twee daarvan, De Blauwe Poort en Liesvelden-Snelle Loop, respectievelijk bij bedrijventerrein Bemmer IV en Boerdonk, zijn met unanieme instemming van de raad zelfs al in definitieve ontwikkeling. Plannen voor een vijfde park zijn in de maak.

De andere fracties konden dan ook niet instemmen met de motie. Rick van Bree (De Werkgroep): ,,Het zou onbetrouwbaar bestuur zijn als we die ontwikkelingen nu gaan tegenhouden.”

Voorrang

Wethouder Joan Briels ging in die redenering mee: ,,U heeft die verklaring al afgegeven, dan is het niet gepast om de motie aan te nemen.” Tegelijkertijd erkende hij het capaciteitsprobleem: ,,Aanvragen voor grote zonneparken worden sinds december niet meer in behandeling genomen. Er wordt dus al voorrang gegeven aan zonnepanelen op daken.” Bovendien, vervolgde hij, kunnen tot 200 zonnepanelen nog gewoon worden aangesloten. ,,Dat is best veel.”