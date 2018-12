Laarbeek in gesprek over vuurwerk

De motie is er vooral op gericht om aandacht te vragen voor overlast van vuurwerk voor ouderen, kwetsbare mensen en dieren. Nu meteen het gesprek aangaan met dorpsraden en maatschappelijke organisaties over de behoefte aan vuurwerkvrije zones, zoals De Werkgroep opperde, ging een aantal partijen te ver. De aangepaste motie kreeg unanieme steun. ,,We willen kijken waar draagvlak voor is. Het kan zijn dat er in de buurt van een verzorgingshuis een andere uitkomst komt dan ergens anders”, geeft Jos Gruijters (De Werkgroep) aan.

Straatmeubilair

Burgemeester Frank van der Meijden gaf tijdens de raadsvergadering donderdag aan dat de gemeente achter de schermen intensief bezig is. ,,Boa’s (opsporingsambtenaren, red.) gaan van tevoren naar scholen toe. Vorig jaar was er geen schade aan straatmeubilair. Het was relatief rustig met vuurwerk.” Van der Meijden zei ook dat boa’s dit jaar jongeren die voor vuurwerkoverlast zorgen, direct mogen doorverwijzen naar Halt.