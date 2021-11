Laarbeek is al een routekaart aan het maken om de eerste inwoners van het aardgas af te krijgen

Grove schatting: in 2030 zijn ongeveer 1800 woningen en andere gebouwen in Laarbeek aardgasvrij, dat is goed voor zo'n 18 procent van het totale bestand. Het zal niet in een keer gaan; eerder woning voor woning, straat voor straat of wijk voor wijk. Overal is de situatie immers weer een beetje anders.