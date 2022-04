Laarbeek is tijdens lintjesregen een ridder en vier leden rijker

LAARBEEK Van voetbal tot de jazz society en van verzorgingstehuizen tot de Lionsclub. De vijf gedecoreerden in Laarbeek (één ridder, vier leden in de Orde van Oranje-Nassau) zetten zich op veel vlakken in voor hun medemens. Binnen de gemeente en daarbuiten.

Willemien Biemans-Migchels

Kwetsbaren en kinderen in Mariahout en Lieshout kunnen al ruim 30 jaar rekenen op Willemien Biemans-Migchels. Al die tijd is het Lid in de Orde van Oranje-Nassau betrokken bij de Zonnebloem. Eerst als bestuurslid en de laatste 15 jaar als voorzitter van de activiteitencommissie. De creamiddagen zijn haar handelsmerk. Ook de bewoners van het Franciscushof kennen Biemans-Migchels als vrijwilliger. Verder was de Mariahoutse onder meer verkeersbrigadier, vrijwilliger bij basisschool De Sprankel en liet ze tijdens roefeldagen kinderen met beroepen kennis maken.

Erik van Duppen

In zijn thuisdorp Aarle-Rixtel staat Erik van Duppen bekend om zijn tomeloze inzet in het vrijwilligerswerk, maar ook buiten Laarbeek verdiende hij zijn sporen. Van Duppen was in de jaren negentig lid van de Aarlese vrijwillige brandweer. Destijds verrichtte hij ook klussen op basisschool De Driehoek. Verder is het Lid in de Orde van Oranje-Nassau een graag geziene gast tijdens carnaval in Aarle-Rixtel: hij staat vaak in de praatton. Voetbalminded Helmond kent Van Duppen al jaren als manusje-van-alles van eerst MULO en nu fusieclub SV De Braak.

Ada van der Horst - Klijnen

Eenzame ouderen in Beek en Donk kennen Ada van der Horst - Klijnen al lange tijd als zorgzame vrijwilliger. Vorig jaar vierde het Lid in de Orde van Oranje-Nassau nog haar 12,5 jubileum als gastvrouw bij hospice de Populier. Daar vangt ze gasten op en kookt ze warme maaltijden. Ook was de Beek en Donkse receptioniste bij verzorgingstehuis De Regt. Toen in de jaren negentig haar kinderen nog op basisschool De Raagten zaten, ontpopte ze zich als rots in de branding in onder meer de ouderraad. Ook haar inzet als mantelzorger voor familieleden is tomeloos.

Volledig scherm Ada van de Horst © Joost Duppen

Paul Silvis

Verschillende stichtingen en verenigingen maken dankbaar gebruik van de financiële kennis van Lieshoutenaar Paul Silvis. In de regio en daarbuiten. Zo is hij president van de Lionsclub in Nuenen en lid van verschillende fondsenwervende commissies. Ook was de Ridder in de Orde van Oranje-Nassau toezichthouder in de Raad van Commissarissen van Woonstichting ’t thuis in Eindhoven. De laatste jaren zet hij zich met name in voor Stichting Van Gogh Village. Maar ook Inloophuis De Eik kan al tijden op hem rekenen.

Hans Verhoeven

Iemand op wie je altijd kunt rekenen. Zo leerden heel wat verenigingen Aarle-Rixtelnaar Hans Verhoeven al bijna een halve eeuw kennen. Vooral in de sport en de cultuursector zette het Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn beste beentje voort. Zo was hij penningmeester bij de tafeltennisclub ATTC’77 en voorzitter van Judoclub Aarle-Rixtel. Ook stond hij onder meer aan de wieg van de Wim Beeren Jazz Society en kon het openluchttheater in Mariahout op hem rekenen als technische man. Verder is hij een drijvende kracht in het Aarlese tienerwerk.

Volledig scherm Hans Verhoeven © Joost Duppen