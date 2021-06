Laarbeek krabbelt uit financiële malaise

Het kan verkeren. In 2018 waren forse ingrepen nodig om het huishoudboekje van Laarbeek in balans te houden. Dat jaar werd afgesloten met een tekort van 1,3 miljoen euro . De bevolking kreeg daar een jaar later de rekening van gepresenteerd: een verhoging van de onroerend zaakbelasting in 2019 met 28 procent. De maatregel maakte en passant een politiek slachtoffer. Wethouder Ria van der Zanden van financiën besloot na kritiek hierover uit haar eigen Partij Nieuw Laarbeek (PNL) op te stappen.

Maar nu dus een positief saldo van bijna een miljoen euro, die grotendeels terug kan worden gestort in de algemene reserve. ,,De solvabiliteitsratio, het weerstands- en liquiditeitsvermogen zijn alle aanzienlijk gestegen", constateert Meulensteen tevreden. Dat is gunstig, want in een vergelijkende studie tussen Nederlandse gemeenten - uitgevoerd door accountantsbureau BDO - zakte de gemeente in 2019 nog 77 plekken . Laarbeek zal naar verwachting over 2020 beter scoren.

Overschot op zorgbudget

Opvallend gegeven is ook dat Laarbeek - als een van de weinige gemeenten in Nederland - geld voor zorg overhoudt en nog fors ook: 920.000 euro. Besloten is om dat budget te blijven reserveren voor wat het bestemd was, dus voor uitvoering van jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de participatiewet. ,,De kunst is niet om zorggeld over te houden, maar om de ondersteuning voor inwoners in stand te houden”, zegt wethouder Joan Briels (De Werkgroep, jeugdzorg). ,,Mogelijk zetten we het in om extra kwaliteit te bieden. Denk aan de inrichting van de Huiskamers in Laarbeek. Die kunnen aan de voorkant voorkomen dat mensen op een later moment duurdere zorg nodig hebben. Dat werkt zo ook met de gedragsdeskundige die we onlangs hebben ingehuurd.”