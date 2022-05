Laarbeek krijgt een van de jongste wethouders van Nederland: Ron van den Berkmortel (26)

In Nederland zag Fred Schiffer­ling voor het eerst blonde meisjes: ‘Ze roken naar yoghurt’

EINDHOVEN - ,,Ter voorbereiding deed mijn vader voor het vertrek uit Indonesië de ijskast open en wees op het witte gruis onderin. ‘Kijk, dat is sneeuw’.” Fred Schifferling vertelt over de tijd waarin hij met zijn ouders in 1958 vanuit Indonesië naar Nederland kwam.

