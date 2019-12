Laarbeek krijgt geen ja/ja-sticker

Inwoners van Utrecht, Tilburg en Haarlem krijgen er per 1 januari al mee te maken. Als ze voortaan nog ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen, moeten ze een ja/ja-sticker op de brievenbus plakken. Rotterdam en Den Haag introduceren de sticker in de loop van volgend jaar. Amsterdam had al een dergelijke maatregel, die is bedoeld om de hoeveelheid oud papier te verminderen. Ook Nijmegen is voor invoering, al weet de stad nog niet wanneer.

Laarbeek had de volgende in de rij kunnen zijn. De Werkgroep wil de maatregel graag invoeren. ,,We leven nu in een omgekeerde wereld", betoogde fractievoorzitter Rick van Bree. ,,Als je geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wilt hebben, moet je daarvoor actief een sticker plakken. Wat je nu ziet gebeuren is dat veel van die folders gelijk bij het oud papier worden gegooid. Dat is helemaal niet duurzaam."

Opschudding

De motie had op voorhand al voor veel opschudding gezorgd, onder andere bij de redactie van het huis-aan-huisblad DeMooiLaarbeekKrant. Zij vreesde dat het weekblad op deze manier niet meer onder de Laarbeekse bevolking kan worden verspreid. En ook al verzekerde Van Bree dat huis-aan-huisbladen niet onder de maatregel vallen, de redactie was niet gerust op de toekomst wanneer Laarbeek een ja/ja-sticker krijgt.

,,Gemiddeld steken we vier flyers per week mee in onze krant, 95 procent komt van lokale ondernemers, die ervoor kiezen om op deze manier hun boodschap naar de bevolking te communiceren", sprak Nikki Barten, een van de eigenaren van DeMooiLaarbeekKrant. Volgens haar zouden er vier extra pagina's bij moeten worden gemaakt om de reclamefolders te compenseren. ,,Ooit bedacht hoeveel kilo papier dat is? Laarbeek is geen Amsterdam of Utrecht, wij zijn dorps. Deze week kunt u in onze krant lezen dat vrijwel iedereen in Laarbeek afval scheidt."

Bewustwording