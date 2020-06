Laarbeek krijgt nu iets erbij, straks iets minder

Subirriga­tie in Heusden enthousi­ast ontvangen: ZLTO komt met extra geld voor waterbe­heer

17:00 ASTEN-HEUSDEN - Het ondergronds beregenen van landbouwgrond kan op veel plekken in deze regio, de hoge zandgronden in De Kempen uitgezonderd. Belangenbehartiger ZLTO juicht het toe dat agrariërs zoals de familie Ulen in Heusden met ingenieuze technieken voor goed bodembeheer zorgen.