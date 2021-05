Laarbeek mag driehonderd woningen extra bouwen

Burgerini­ti­a­tief heeft alterna­tief plan voor De Heuvel in Lieshout

18 maart LIESHOUT - De gemeenteraad van Laarbeek wordt donderdagavond bijgepraat over ontwikkelingen rond De Heuvel in Lieshout, deels achter gesloten deuren. Een burgerinitiatief vraagt zich ondertussen af of een alternatief voor het veelbesproken plan ook niet mogelijk is.