Laarbeek moet behoud schoorsteen beter regelen

Symposium in Deurne over kinderen met Down en onderwijs: reguliere school is mogelijk

7:03 DEURNE - Roos is elf jaar en heeft het syndroom van Down. Toch zit ze op een reguliere basisschool, De Kleine Kapitein in Bakel. Dat gaat prima. ,,Ze zit goed in haar vel”, zegt moeder Inge van der Kuijlen. ,,We zagen dat er veel in haar zat, dat ze erg veel kan leren. Daarom die keuze.”