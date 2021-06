Laarbeek moet flink in de buidel tasten voor schoon water

Goud voor Beek en Donk in Europese groenwed­strijd

15 september PODCETRTEK/BEEK EN DONK - Beek en Donk heeft goud gewonnen in de Europese Entente Florale, de groenwedstrijd tussen dorpen en steden. Dat is vrijdagavond in het Sloveense stadje Podčetrtek bekendgemaakt.