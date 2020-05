Laarbeek: nee tegen bouwplan appartementencomplex Mariahout

Bouwmanagementbureau Miba had bij de gemeente Laarbeek geïnformeerd naar de mogelijkheden van het pand aan de Mariastraat, dat nu al ruim twee jaar leegstaat en daarom anti-kraak bewoond wordt. Het Astense bedrijf dacht aan een nieuw complex met daarin 29 appartementen voor een- of tweepersoons huishoudens. Huurprijzen zouden variëren van 775 tot 850 euro per maand.