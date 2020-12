Laarbeek overweegt terugkeer van bejaardenhuizen en hofjes in strijd tegen vergrijzing

Zeker in plattelandsgemeenten als Laarbeek zal deze de komende jaren goed merkbaar worden. Daarom is nu een plan met actiepunten gepresenteerd, dat is voortgekomen uit een enquête onder 468 inwoners.

Zo staat de gemeente open voor allerlei wooninitiatieven waarbij bewoners elkaar kunnen helpen of gezamenlijk zorg in kunnen kopen. De terugkeer van het ouderwetse bejaardenhuis of begijnhofjes van weleer zijn opties die in ieder geval onderzocht worden. Huiskamerprojecten zoals Zonnetij in Aarle-Rixtel kunnen op warme steun rekenen.

Ook wordt ingezet om de regelgeving rond mantelzorgwoningen soepeler te maken. Wie nu zijn of haar vader of moeder, krijgt vaak te maken met ingewikkelde vergunningprocedures. Het zou veel makkelijker moeten worden om een mantelzorgwoning in bijvoorbeeld de achtertuin te plaatsen, vinden de respondenten.

Een aanvullende enquête moet uitwijzen aan welke woonvorm de meeste behoefte is. De uitkomsten worden gebruikt om nieuwbouwwoningen hierop aan te laten sluiten. Bij elk nieuw ingediend woonplan wordt ook gekeken naar de toegankelijkheid voor iedereen uit de hele samenleving.

Elke veertigplusser in Laarbeek zal daarnaast ook bij zichzelf te rade moeten gaan: is het huis waar ik nu woon ook geschikt voor later, wanneer ik niet meer zo mobiel ben? Moet ik wel in het buitengebied blijven wonen, of is een woning in een van de kernen straks beter geschikt?

Eind januari komt vervolgens een bijeenkomst, waarbij zowel inwoners als gemeenteraads- en commissieleden kunnen praten over het thema wonen en vergrijzing.