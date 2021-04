Laarbeek pakt illegale bomenkap aan

LAARBEEK - Inwoners van Laarbeek die illegaal een of meerdere bomen hebben gekapt, wacht een stevig gesprek op het gemeentehuis. Als ze geen goede reden kunnen geven voor hun daad, dan worden ze strafrechtelijk vervolgd. In ieder geval geldt voor hen een herplantplicht.

Daarbij maakt het niet uit waar een boom staat: binnen of buiten de bebouwde kom, op een zichtbare of verdekte plaats, stelt burgemeester Frank van der Meijden. Kappen zonder vergunning, mag niet. Laarbeek is een groene gemeente - in 2017 met Beek en Donk zelfs de groenste van Europa- en wil dat ook blijven. ,,We zijn zuinig op de bomen. Maar we willen mensen wel hun verhaal laten doen.”

Quote Te vaak zijn mensen te makkelijk met het kappen van bomen Frank van der Meijden, Burgemeester Laarbeek

,,De raad vroeg ons eerder of we ook kritisch zijn in het buitengebied”, vervolgt de burgemeester. ,,Zeker. We hebben nu een aantal buitenlocaties in het vizier. Te vaak zijn mensen te makkelijk met het kappen van bomen. Er liggen vijf tot zes afspraken voor een gesprek.” Of er vervolgens strafrecht wordt toegepast, daarin wordt de burgemeester ook geadviseerd door de politie.

Een van die gesprekken betreft het kappen van meerdere bomen aan de Wolfsputten in Aarle-Rixtel. Het gaat om bomen die vermeld staan op de zogenoemde Groene Kaart. Daarop zijn de bijzondere exemplaren aangegeven.

Croy

Ook op de kasteelweg bij Croy ging men in de fout. Hier zijn zes bomen gesneuveld. ,,Dat is de tweede persoon waar we mee gaan praten. Ook hier geldt dat de bomen herplant moeten worden. Er er mogelijk nog strafrecht volgt.”