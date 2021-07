Laarbeek plaveit pad voor energiepark in Mariahout

Prachtig feestweek­end sluit Handel 800 af

18 juli HANDEL - Een lunch voor 55-plussers, een schuimparty, lasergames en springkussens., bier en foodtrucks, een optreden van de hofkapel en heel veel foute en ook goeie muziek. Dat is in een notendop het feestweekend, dat vrijdag, zaterdag en zondag Handel op zijn kop zette. Het leek wel of heel Handel was uitgelopen naar het stuk braakliggend terrein van het voormalige Dorpshuis, een perfecte plek voor een groot dorpsfeest. Er was echt voor iedereen wat bij.