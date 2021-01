Laarbeek scoort in 2019 slechter op financiële ranglijst dan het jaar ervoor

LAARBEEK - De rekeningen kunnen zeker nog worden betaald, maar Laarbeek zat er in 2019 financieel een stuk slechter bij dan het jaar daarvoor. In een vergelijkende studie tussen Nederlandse gemeenten door accountantsbureau BDO is Laarbeek 77 plekken gezakt.

Stond de gemeente in 2018 nog met een 33ste plek in de hogere regionen op de ranglijst van gemeenten tot 25.000 inwoners, nu staat ze op nummer 110. Dat is 27 plekken verwijderd van de laagst scorende gemeente in deze categorie, Brummen. In de regio Zuidoost-Brabant heeft Laarbeek alleen Nuenen (126ste plek) achter zich. Van de Peelgemeenten staat Asten op nummer 19 en Someren op 21. Hoogst scorende uit deze regio is Son en Breugel op nummer 2.

Meerderheid Nederlandse gemeenten scoort voldoende

Laarbeek scoort overigens nog wel een voldoende, net als 94 procent van alle Nederlandse gemeenten. De financieel deskundigen geven de gemeente voor 2019 een 7, terwijl Nuenen een 5 scoort en Brummen zelfs een 4. Maar een jaar ervoor was het rapportcijfer voor Laarbeek nog een 9. De gemeente scoort in 2019 redelijk op solvabiliteit, dat is het percentage dat is gefinancierd met eigen vermogen en goed op schuldenlast. Die is dus niet zo hoog. Maar de structurele ruimte om de lasten op de begroting te blijven is beperkt én de gemeente loopt risico's op de exploitatie van gronden.

Het is voor de tweede keer dat BDO alle Nederlandse gemeenten langs een financiële meetlat legt. Het zou best kunnen dat de gemeente er volgend jaar weer beter vanaf komt. Laarbeek sloot 2019 af met een tekort van 840.000 euro, maar verwacht 2020 af te sluiten met in ieder geval een meevaller van 860.000 euro op de zorgkosten. Ook is het ozb-tarief verhoogd met 28 procent. Het positieve daarvan is dat er meer inkomsten binnenkomen, maar de keerzijde is wel dat de belastingcapaciteit (in 2019 nog 90 procent) kleiner wordt.

Quote Het Laarbeeks college horen we alleen maar zeggen dat de gemeente er goed voorstaat, maar de gepresen­teer­de begrotin­gen voor de komende jaren zeer kwetsbaar. Ronnie Thijssen, fractievoorziter Partij Nieuw Laarbeek

Maar oppositiepartij Partij Nieuw Laarbeek ziet het somber in, vooral voor de jaren erna. ,,Dit geeft aan dat de financieel positie dus wel degelijk flink minder is geworden", laat fractievoorzitter Ronnie Thijssen weten. ,,Het Laarbeeks college horen we alleen maar zeggen dat de gemeente er goed voorstaat, maar de gepresenteerde begrotingen voor de komende jaren zeer kwetsbaar.”

Over het algemeen gaat het overigens bij alle Nederlandse gemeenten slechter. De tekorten lopen in steeds meer gemeenten op, constateert BDO. Sloot in 2018 nog 58 procent van de gemeenten het boekjaar of met een min, in 2019 liep dat percentage op tot 65 procent. De verwachting is dat in 2021 zelfs 79 procent van de gemeenten rode cijfers zullen schrijven. De grootste boosdoeners zijn de oplopende zorgkosten, die met gemiddeld 39 procent op het huishoudboekje drukken. Mogelijk krijgen gemeenten ook te lijden onder de