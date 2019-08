Laarbeek stopt met duurzame leningen

In februari 2018 is de maatregel ingesteld, een klein jaar later was het budget van 350.000 al euro op. Op dat moment waren 67 aanvragen voor de aanschaf van energiebesparende maatregelen als een zonneboiler, een warmtepomp, extra raamisolatie of een biomassa-ketel gehonoreerd. Inwoners met een eigen huis konden 2.500 tot 10.000 euro voordelig lenen, voor verenigingen van eigenaren was het maximale bedrag 20.000 euro.