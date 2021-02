Laarbeek vergoedt niet, Jet zamelt zelf geld in om duofiets te kopen voor gehandicapte partner

Overal stijgen de zorgkosten, maar Laarbeek houdt geld over

8 december LAARBEEK - Bijna alle gemeenten hebben grote tekorten op de zorg, behalve Laarbeek. Daar sluiten ze 2020 naar verwachting af met een dikke plus. Wat is de sleutel achter dit succes? Of heeft Laarbeek dit jaar gewoon geluk?