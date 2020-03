Laarbeek vestigt voorkeursrecht op percelen ten noorden van Mariahout ten behoeve van kleinschalig windmolenpark

De gemeenteraad heeft daar donderdagavond in beslotenheid een besluit over genomen. De 48 grondeigenaren - onder welke Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer en vele particulieren - worden hierover in een aangetekende brief op de hoogte gesteld. Bij een voorkeursrecht moeten zij straks, wanneer zij hun grond willen verkopen, deze eerst aan de gemeente aanbieden.

Ook omwonenden krijgen een brief. ,,We hadden volgende week woensdag gepland om ze hierover bij te praten, maar iedereen zal begrijpen dat deze nu niet door kan gaan", licht wethouder Joan Briels (De Werkgroep, duurzaamheid) toe. Er is nog geen andere datum voor een informatiebijeenkomst vastgesteld.

Geen grootschalig windmolenpark

Briels benadrukt dat er geen grootschalig windmolenpark in het gebied gaat komen. ,,Het gaat om iets van drie windmolens minimaal", licht hij toe. ,,We hebben niet alle 142 percelen nodig. Het is ook nog niet gezegd dat er windturbines komen, maar áls die er komen, dan wil de gemeente die alleen onder bepaalde voorwaarden. We hebben dit besluit genomen ter bescherming van de grondeigenaren en de omwonenden. We willen aan de knoppen blijven draaien. Met windturbines wordt veel geld verdiend, we willen voorkomen dat investeerders en beleggingsmaatschappijen weglopen met de winst. We willen de opbrengsten zoveel mogelijk in Laarbeek laten landen.”

Het is dus een strategische keuze van de gemeente. In de hele regio wordt onderzocht waar het mogelijk is om wind- of zonneparken te vestigen, omdat fossiele energie uit bijvoorbeeld steenkool of aardgas steeds duurder wordt.

Regionale energietransitie

Het besluit kon volgens Briels niet worden uitgesteld omdat de regionale energietransitie, waar alle gemeenten uit de hele regio aan meedoen, in april van start gaat. ,,Die wordt straks openbaar. Daarin wordt een kaart opgenomen met zoekgebieden.” Als het gebied ten noorden van Mariahout dan bekend wordt, kunnen investeerders wel eens wakker worden en de gemeente voor zijn.