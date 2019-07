Laarbeek wil Vierbinden elders onderbrengen

BEEK EN DONK - Welzijnsorganisatie Vierbinden is te kwetsbaar om in de toekomst goed het welzijnswerk en beheer van gemeenschapshuizen in Laarbeek te kunnen doen. Het gemeentebestuur heeft daarom besloten de bekritiseerde organisatie elders onder te brengen. Direct gevolg van dit besluit is dat de jaarlijkse subsidie van ongeveer 840.000 euro komt te vervallen.

‘Door alle inhoudelijke veranderingen die zich voordoen in het sociaal domein heeft de gemeente Laarbeek zich de vraag gesteld op welke wijze het welzijnswerk en het beheer van de gemeenschapshuizen het best geborgd zijn’, schrijft het college van B en W in een verklaring. ‘Het college ziet dat er hard gewerkt wordt aan een leefbaar Laarbeek, maar dat de organisatie van Vierbinden door de schaalgrootte kwetsbaar is.’

Het rommelt al wat langer binnen Vierbinden. De Welzijnsorganisatie zat eind februari enige tijd zonder directeur, nadat Peter Kuijs ‘in goed overleg’ met het bestuur was opgestapt. Er zou sprake zijn van ‘een verschil van inzicht over de koers’. De gemeente wilde toen verder ‘niet ingaan op het ontslag, omdat het een interne aangelegenheid is’. Kuijs werd tijdelijk vervangen door de 59-jarige Hugo Greeven uit Utrecht die voor eind dit jaar een flinke kwaliteitsimpuls aan de organisatie moest geven.

Het gaat de gemeente nu blijkbaar niet hard genoeg. Laarbeek gaat op zoek naar een partij die het werk van Vierbinden overneemt. Welke organisatie dat is, wordt nu, in nauwe samenwerking met het bestuur en de directie van Vierbinden onderzocht. ‘Met gebruikers en betrokkenen zijn gesprekken georganiseerd over de behoeften die zíj hebben.’ Dit najaar komt daarover meer duidelijkheid, verwacht het college. ‘We streven naar de overdracht van taken in januari 2020, waarbij de zorgvuldigheid in het proces voorop staat.