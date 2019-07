Laarbeek worstelt nog steeds met PNL

Het was een teken aan de wand dat het bestuur van Partij Nieuw Laarbeek (PNL) vorige week opvallend goed vertegenwoordigd was op de publieke tribune, toen de gemeenteraad over de inmiddels veelbesproken Kadernota moest besluiten. Wilde zij met eigen ogen zien of de negenkoppige PNL-fractie zich aan de opdracht hield die ze een dag eerder vanuit het bestuur was opgedragen, zoals Ria van der Zanden gisteren stelde in de brief die naar deze krant was gelekt?