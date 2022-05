Laarbeek zet jubileum luister bij met boek

De kroniek van 25 jaar Laarbeek wordt op 2 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie gepresenteerd. Het drukwerk telt zo'n tachtig pagina's.

Tekstschrijfster Nicoline van Tiggelen schetst in het nog naamloze boek een beeld van het leven in Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. ,,De inwoners zijn eerst en vooral trots op hun eigen dorp, maar wanneer het nodig is werken ze samen met de rest van de gemeente.”

Groenste gemeente

Van Tiggelen kent de Laarbeekse volksaard maar al te goed. Ze was in het verleden communicatieadviseur van de gemeente. ,,Het viel me toen op dat Laarbeek een actief verenigingsleven kent.” Ook merkte Van Tiggelen dat de bevlogenheid groot is wanneer Laarbeekenaren een hoger doel voor ogen hebben. ,,Ze werkten hard om de groenste gemeente-wedstrijden te winnen.”

Dat wierp zijn vruchten af: Laarbeek werd in 2016 gekroond tot groenste gemeente van Nederland, een jaar later zelfs van Europa. Het komt ongetwijfeld prominent in het naslagwerk terug.

Ook interessant voor nieuwe Laarbeekenaar

De Laarbeekse heemkundekringen helpen Van Tiggelen een handje. Ze vertellen over de recente geschiedenis in hun dorpen en leveren ook foto's. ,,Maar het worden geen teksten waar alleen de oorspronkelijke bevolking zich in herkent", verzekert de schrijfster. ,,Voor nieuwe bewoners wordt het een soort gids. Ze leren er hun dorp beter door kennen.”

Het jubileumboek is straks gratis op te halen in onder meer de dorpshuizen. Er worden voorlopig 3500 exemplaren van gedrukt.