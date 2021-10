Laarbeek ziet liever vlechtheggen dan prikkeldraad in de velden

Mieke (53) uit Deurne stopt met haar kinderkle­ding­win­kel: ‘Ik heb de hele avond zitten janken om mijn klanten’

15 oktober Ze heeft best wat ellendige jaren achter de rug, waarin ze veel mensen verloor. In juli keek ze haar man Henry aan en zeiden ze tegen elkaar: wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Het leven is te kort om door te blijven jakkeren. En dus stopt Mieke Berkvens met haar winkel, Jolinkids in Deurne. Een afscheid met tranen, dat wel.