Laarbeekenaren denken mee over toekomst kerken in hun dorp

LAARBEEK - Hoe vaak ga je naar de kerk? Wat voor betekenis heeft het gebedshuis voor jou? Het zijn vragen waarmee de gemeente inwoners van Laarbeek vraagt om mee te denken over de toekomst van de kerk in hun dorp.

Ze krijgen deze vragen voorgelegd in een enquête. Die is tot 2 juni in te vullen op de site van de gemeente Laarbeek.

Quote Kerken roepen herinnerin­gen op of ze zijn een vertrouwde plek in het dorp. Gemeente Laarbeek

,,Kerken worden niet meer zo intensief gebruikt als vroeger. Daardoor worden ze te groot en duur om een kleine groep vrijwilligers ze te laten onderhouden.” Met die woorden legt de gemeente uit waarom het nodig is om de toekomst van de Laarbeekse kerken eens tegen het licht te houden. Behalve die van de Leonarduskerk in Beek en Donk dan. Daar komen straks zorgwoningen in.

Toekomstvisie

De overige Laarbeekse religieuze gebouwen bieden voor de gemeente en de parochie genoeg stof tot nadenken. Ze schakelden daarom adviesbureau The Missing Link in. Die stelt dit jaar een zogeheten kerkenvisie op.

Intussen haalt de gemeente de meningen van Laarbeekenaren op. Daarvoor zijn er ook in alle Laarbeekse dorpen inspreekavonden: 31 mei in ontmoetingscentrum Beek en Donk, 7 juni in De Dreef in Aarle-Rixtel, 14 juni in Buurthuis Mariahout en 21 juni in Dorpshuis Lieshout.

Laarbeek en de parochie horen ook graag de mening van niet-kerkgangers. ,,Want de gebouwen hebben niet alleen een godsdienstige functie, ze zijn vaak beeldbepalend in de kernen”, legt de gemeente uit. ,,Kerken roepen herinneringen op of ze zijn een vertrouwde plek in het dorp.”