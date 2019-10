Laarbeekrun gaat niet door

Volgens woordvoerder Mies van Berlo hadden zich maar tien teams ingeschreven voor deze tweede editie. ,,We organiseren het voor het goede doel. We steunen de Roparun, dat zich inzet voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Maar als we de kosten ervan af zouden trekken, hielden we misschien nog 200 euro over", verklaart hij. Overigens betekent de afgelasting niet dat de Laarbeekrun een vroege dood sterft. ,,We hopen misschien in het voorjaar de Laarbeekrun nog eens te organiseren.”