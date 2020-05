Laarbeeks bomenplan: zorgen over schade in tuinen

LAARBEEK - Gemeentebomen mogen ook in particuliere grond groeien. Het is een van de meest in het oog springende voorstellen in het Laarbeekse bomenvervangingsplan.

Een idee dat diverse Laarbeekse fracties de nodige zorgen baart, zo blijkt woensdag in de commissie ruimte. Kun je straks nog wel bij de gemeente aankloppen wanneer een gemeentelijke boom je tuin overwoekert en je daar last van hebt? Het CDA vraagt het bij monde van Albèr van der Aa zich af. Arian de Groot (PNL) formuleert het nog scherper: ,,Zetten we mensen die nu al last hebben van dikke wortels niet buitenspel?''

Gezonde bomen moeten volgens het plan - waarvoor jaarlijks ruim een ton is gereserveerd - zoveel mogelijk blijven staan. Acceptatie van een zekere overlast hoort daarbij, valt er ook in te lezen. ,,Bomen kunnen groeien met dank aan voortuinen'', legt een ambtenaar uit. ,,Als die groeiruimte er niet meer is, moet je straks een kwart van de bomen vervangen.'' En da's kapitaalvernietiging, vindt Laarbeek.

Schade berokkent

Het is maar vreemd dat je als gemeente straks bij andere mensen schade berokkent, meent PvdA'er Dirk-Jan Gloudemans. Maar dat is niet aan de orde, verzekert de gemeente. De eerdergenoemde ambtenaar: ,,Schade is nog iets anders dan overlast. En twintig procent van het budget voor boomvervanging is gereserveerd voor dringende gevallen.'' Ook wethouder Monica Slaets benadrukt nog maar eens: ,,Het is echt niet zo dat mensen met schade dankzij gemeentebomen niet meer bij ons terecht kunnen.''