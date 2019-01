Laarbeeks ereburger Wim Daniëls: 'Wij Aarlenaren gingen ook wel eens in Liessent stappen’

Hij zou een speech moeten houden over carnaval, ter gelegenheid van de uitreiking van een cheque ter waarde van 1000 euro aan het Aarlese jeugdcarnaval. Onder die (valse) voorwendselen lokte burgemeester Frank van der Meijden de misschien wel beroemdste voorvechter van Brabantse dialecten - Wim Daniëls - naar de nieuwjaarsreceptie in het Laarbeekse gemeentehuis.

Unaniem

Maar niet lang nadat de burgervader die cheque overhandigd heeft, komt de aap uit de mouw: Daniëls mag zich in navolging van onder meer Guus Meeuwis en Johan Verschuuren ereburger van Laarbeek noemen. De gemeenteraad besloot unaniem hem de bijbehorende oorkonde en gouden draagspeld toe te kennen.

De Aarle-Rixtelnaar, die onder meer boeken schreef over taal en over Brabant, is in heel Nederland een ambassadeur voor Laarbeek, duidt Van der Meijden. ,,En in het bijzonder voor Aarle-Rixtel.''

Zoals te doen gebruikelijk draagt Laarbeeks nieuwste ereburger de onderscheiding op aan iemand. En wel aan zijn oudere broer, die hij nooit gekend heeft maar naar wie hij wél vernoemd is: Wim, geboren op 14 november 1945 en op 17 december van dat jaar alweer overleden. ,,Ik ging pas nog kijken op het kinderkerkhofje in Aarle-Rixtel, waar hij ligt'', vertelt Daniëls in Aarles dialect.

Levenstaak

De ereburger beschouwt het als zijn levenstaak om Aarle-Rixtel op de kaart te zetten. Deert het hem dat zijn geboortedorp is opgegaan in Laarbeek? ,,Nee. Als je kijkt waar wij Aarlenaren vroeger allemaal naartoe gingen. We gingen dansen in De Boerderij in Beek en Donk. Daar leerde ik trouwens mijn eerste lief Godelieve Klessens kennen. Maar ook in Mariahout en Liessent (Lieshout, red.) gingen wij altijd stappen.'' Toch is het Aarle-Rixtel van nu niet meer dat van Daniëls' jeugd. ,,De boeren woonden vroeger in het dûrp. Willem van der Heijden woonde in de Dorpsstraat.''

Kortom, een met nostalgie doorspekte toespraak, in Daniëls vertrouwde stijl dus. Soms predikt hij trouwens juist het weglaten van woorden. De eveneens uit Aarle afkomstige Astrid Kweens volgde in het Franse Pouchou eens een schrijfcursus bij Daniëls. ,,Daar leerde hij ons dat schrijven vooral schrappen is.''