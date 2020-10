Laarbeekse boa's lopen rond met bodycams

Laarbeek is met de aanschaf van deze zogenoemde bodycams niet uniek in Nederland. In deze regio zijn Helmond en Eindhoven al eerder begonnen om de stadswachten ermee toe te rusten. Wel is ze voorloper als plattelandsgemeente in Zuidoost-Brabant. In dorpen als Gemert, Bakel, Geldrop, Mierlo, Reusel of Bladel komen ze nog niet voor.

Voor burgemeester Frank van der Meijden lijdt het geen twijfel dat ze nodig zijn. ,,We hebben de laatste jaren veel werk gemaakt van handhaving en veiligheid. We hebben meegemaakt dat bij een PIT-actie een ‘pittig gesprek’ ontstond. We weten uit ervaringen elders dat boa’s zich veiliger voelen als ze een bodycam dragen. Het werk is er niet makkelijker op geworden, juist ook in deze tijd dat de horeca bijvoorbeeld eerder moet sluiten. De praktijk leert ons dat, dankzij de camera's, een situatie minder snel uit de hand loopt.”

Nico van Dartel, een van de twee boa's: ,,Er is meer agressie, mensen hebben vaker een grote mond. Ze kunnen een klacht tegen je indienen, waar je niet altijd een weerwoord op hebt. Het is jouw woord tegen dat van de ander.” Van der Meijden: ,,We zijn wel eens in verlegenheid gebracht, daar maak ik geen geheim van.”

De bodycam staat continu op standby-stand en registreert alles, maar deze beelden worden elke twee minuten automatisch overschreven. Pas als de boa op de opnameknop drukt, bewaart de camera de opname, ook van de twee minuten ervoor. ,,Meestal begint een situatie die uit de hand dreigt te lopen al twee minuten eerder", zegt Van Dartel. Maar voordat hij de camera aanzet, waarschuwt hij. Dat is onder meer nodig om de privacy van de gefilmde personen te waarborgen. ,,Als iemand bijvoorbeeld agressief tegen mij begint te praten, dan kan ik zeggen: pas op, ik laat de bodycam meelopen als je je toon niet aanpast.”

Vergelijkbaar met een medicijn

Maar zijn bodycams wel zo effectief? ,,Dat hangt er een beetje van af", reageert Sander Flight. Hij concludeerde uit literatuuronderzoek dat de resultaten in de VS weliswaar positief zijn, maar dat dat niet in elk land zo is. Zo is over de waarde van de opgenomen beelden voor de opsporing nog maar weinig bekend. ,,Het gebruik van bodycams is vergelijkbaar met een medicijn. Elke pil heeft een bijsluiter, zo ook bodycams. Op papier zijn ze veelbelovend, maar dat is ook afhankelijk van factoren als: worden ze gebruikt volgens de instructie? Je moet ze trainen zodat je hem in stressvolle situaties kunt inzetten, anders denk je achteraf: ja, toen had ik hem aan moeten zetten. Dat gaat echt niet vanzelf, dat moet een automatisme worden.”