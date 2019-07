Laarbeekse fracties sluiten nieuw wethouderschap voor PNL uit

LAARBEEK - Een wethouderschap zit er voor Partij Nieuw Laarbeek (PNL) voor de rest van de raadsperiode niet meer in. De andere politieke partijen in Laarbeek - De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA - willen niet dat de fractie op deze manier nog meeregeert.

Dat hebben ze het bestuur en de raadsleden van PNL middels een brief laten weten. ,,Het is door toedoen van PNL dat hun eigen wethouder vorige week is opgestapt. Daardoor is veel onrust ontstaan", verklaart Rick van Bree van De Werkgroep.

De andere fracties hopen wel dat PNL nog mee blijft doen in de coalitie. Van Bree: ,,We hebben in het begin een raadsbreed programma met elkaar gemaakt, waarmee het traditionele verschil tussen coalitie en oppositie werd opgeheven. Met regelmaat voeden we vanuit de fracties de wethouders met ideeën en plannen. De komende tijd zullen we bijvoorbeeld keuzes maken over waar bezuinigd moet worden. We nodigen PNL uit om te blijven meedenken. Het zou jammer zijn als we teruggaan naar een oppositie en een coalitie."