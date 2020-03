Laarbeekse raad komt digitaal bijeen

LAARBEEK - Fysiek vergaderen in het gemeentehuis in Beek en Donk mag de komende tijd alleen bij hoge uitzondering. Daarom houdt de gemeente Laarbeek dinsdag een digitale informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad. Het publiek kan live meekijken.

Van een echte raadsvergadering waarin besluiten worden genomen is vooralsnog geen sprake. Tijdens de bijeenkomst worden de raadsleden bijgepraat over de verrichtingen van het crisisteam, dat dagelijks bij elkaar komt om te overleggen over de situatie rond het coronavirus in Laarbeek. ,,Dat maakt wat los in de gemeenschap", constateert burgemeester Frank van der Meijden.

De 19 raadsleden blijven daarvoor dus gewoon thuis, om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. Ze loggen rond half acht 's avonds in op hun tablet en mogen na afloop van de presentatie vragen stellen. Andere belangstellenden, zoals burgerfractieleden, ambtenaren of inwoners, kunnen de discussie volgen middels een live-streaming op de websites van de gemeente, De MooiLaarbeek Krant en Omroep Kontakt. ,,De apparatuur is in huis, donderdag gaan we alles testen", zegt Van der Meijden.

De komende tijd blijft het bij het voorlichten van de gemeenteraad over actuele zaken, maar Van der Meijden wil het liefst nog een stap verder gaan. ,,Op dit moment is in Den Haag een spoedwet in de maak die het gemeenten tijdelijk mogelijk maakt om ook digitaal besluiten te nemen", zegt hij. ,,Je merkt dat daar een enorme behoefte aan is. De komende tijd is de noodzaak aantoonbaar aanwezig om als gemeenteraad een aantal besluiten te nemen.”

Formeel raadsbesluit

Als raadsvergaderingen straks digitaal mogen plaatsvinden, moet daarvoor nog wel andere apparatuur worden aangeschaft worden, bijvoorbeeld om te kunnen stemmen. Daarvoor moet formeel nog wel een raadsbesluit worden genomen. Dat zou bijvoorbeeld analoog de raadsvergadering van twee weken geleden kunnen, oppert Van der Meijden. De gemeenteraad besloot toen achter gesloten deuren om een voorkeursrecht te vestigen op 142 percelen ten noorden van het Mariahoutse bos. ,,We hadden een beperkt quorum bij elkaar voor een rechtsgeldig besluit”, legt Van der Meijden uit.