Laarzen aan en dansen maar; 7th Sunday Festival in Erp totaal verregend

ERP – Het was een weekend van uitersten. De zonnige editie van Harmony of Hardcore op zaterdag werd gevolgd door een zeiknat 7th Sunday Festival op zondag. Het festival in Erp viel daardoor letterlijk in het water.

De poncho’s en regenlaarzen konden uit de kast getrokken worden. Op festivalterrein de Roost in Erp viel zondag maar liefst 54 millimeter regen. Het gevolg daarvan: een zeiknat 7th Sunday Festival, waarbij bijna gezwommen kon worden op het terrein, de vlonders op het water dreven, bezoekers tot hun enkels in de modder stonden en iedereen helemaal doorweekt thuiskwam.

Quote Daar waar normaal gesproken 1 procent van die bezoekers niet komt opdagen, heeft dit jaar 10 procent geen gebruik gemaakt van zijn ticket Geertje van Zoggel, organisatie 7th Sunday

,,Normaliter ontvangen wij met 7th Sunday Festival 45.000 bezoekers’’, vertelt Geertje van Zoggel namens de organisatie. ,,Daar waar normaal gesproken 1 procent van die bezoekers niet komt opdagen, heeft dit jaar 10 procent geen gebruik gemaakt van zijn ticket. Naar schatting is de helft ook een stuk eerder naar huis gegaan. Voor ons was het de hele dag van A naar B rennen om brandjes te blussen. Het heeft negen uur lang aan één stuk keihard geregend. Daar valt niet tegenop te organiseren.’’

Waterbal op de tent

Volgens Van Zoggel konden zowel de bezoekers als de organisatie niet om de regen heen. ,,Daar hebben we pech mee gehad. We hadden hele vette acts in tenten, maar we moesten ook rekening houden met de veiligheid van de bezoekers. Die staat voorop. Zo hebben we één stage tijdelijk moeten sluiten vanwege een waterbal op de tent. Het was de hele dag alle hens aan dek om de bezoekers er zo min mogelijk van te laten merken.’’

Buiten kon ook nog gefeest worden, maar daar werd geen voorkeur aan gegeven. ,,Tot 22.00 uur hebben er maar maximaal 250 man bij de mainstage gestaan, terwijl de grootste acts daar geprogrammeerd stonden. Dat was wel een treurig aanzicht.’’

Funest voor de baromzet

De regen en het vroege vertrek van een groot deel van de bezoekers hebben zo z’n gevolgen voor de organisatie. ,,Dat is ook logisch. Mensen maken hun keuzes op basis van het weer. Voor onze baromzet is dit bijvoorbeeld funest, maar daar komen we wel weer bovenop. Ik weet zeker dat de bezoekers die tot het eind zijn gebleven met een glimlach naar huis zijn gegaan. Daar draait het uiteindelijk allemaal om.’’

Kansen voor regionale artiesten op Malelions-podium

Het weekend was dan ook niet een en al teleurstelling voor de organisatie en bezoekers. Op het zonovergoten Harmony of Hardcore op zaterdag beleefde opkomende artiesten uit de regio die een hardere stijl muziek maken bijvoorbeeld een hoogtepunt. Zo hostte het Veldhovense kledingmerk Malelions voor het eerst een podium waar regionale talenten als Revelation, Uncaged en Sabotage de kans kregen om zichzelf te ontplooien. En dat viel in de smaak; het podium werd de hele dag door druk bezocht, zelfs door gevestigde namen uit de scene.

Quote We doen een regendans­je. Misschien stopt het dan wel

Willem de Koning

Zelfs in de stromende regen was het zondags voor veel bezoekers alsnog genieten geblazen. ,,Ondanks alles is het super gezellig’’, vertelt Willem de Koning uit Aarle-Rixtel. De 23-jarige was de dag ervoor al op Harmony of Hardcore te vinden, en laat zich niet kisten door de slechte weersvoorspellingen. ,,De regen is wel een smet op het weekend, maar de organisatie doet er alles aan om het zo goed mogelijk te regelen.’’

Auto uit de blubber duwen

,,Gelukkig zijn we hier met z’n allen. Iedereen wordt nat, dus daar moeten we ons bij neerleggen. Dan doen we maar een regendansje. Misschien stopt het dan wel.’’ Na het festival was De Koning een van de velen die de auto uit de blubber heeft moeten duwen.