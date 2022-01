Laatste gronden voor fietspad Astense Dijkstraat zijn binnen, aanleg kan snel van start

ASTEN - De Dijkstraat in de gemeente Asten krijgt een volledig nieuw fietspad. De gemeente heeft een akkoord bereikt met omwonenden over de aankoop van de laatste grondstroken. De werkzaamheden aan het fietspad starten begin volgende maand.

Het fietspad aan de Dijkstraat in Asten is al jaren aan vervanging toe; het asfalt is versleten en het fietspad is veel te smal. Nadat de werkzaamheden over het ruim 3 kilometer lange traject afgerond zijn, ligt er een fietspad van 3,5 meter breed.

Versmalling

Alleen ter hoogte van manege Heijligers is er een versmalling vanwege een woonhuis. Door het fietspad te verbreden is Asten beter bereikbaar per fiets en kan de verkeersveiligheid gewaarborgd blijven.

Quote Door het fietspad te verbreden ontstaat er een prima fietsver­bin­ding voor woon-werkver­keer van en naar Asten wethouder John Bankers

CDA-wethouder John Bankers is is blij dat de kogel eindelijk door de kerk is: ,,De aanleg van een nieuw fietspad aan de Dijkstraat is voor velen een lang gekoesterde wens. Het fietspad is nu te smal en verkeert in slechte staat. Door het fietspad te verbreden ontstaat er een prima fietsverbinding voor woon-werkverkeer van en naar Asten én een prettig fietspad om recreatief te fietsen.’’

Broedseizoen

De start van de werkzaamheden is begin volgende maand, de aannemer is op dit moment bezig met de planning en de voorbereidingen. In de eerste weken worden de bomen gekapt. Vanwege het naderende broedseizoen moet dit volgens de natuurwet voor maart gebeurd zijn.

De gemeente gaat op korte termijn met haar inwoners in overleg om te kijken naar maatschappelijke initiatieven waar het gekapte hout bij gebruikt kan worden. Na afloop van de werkzaamheden plant de gemeente nieuwe bomen.

Gescheiden riool

Tijdens de werkzaamheden wordt ook het riool in de bebouwde kom onder het fietspad aangepakt. Er komt een gescheiden riool te liggen waarmee vuil water en regenwater apart worden opgevangen. Bewoners van dit deel van de Dijkstraat werd in het verleden gevraagd om het regenwater af te koppelen, daar werd breed gehoor aan gegeven. Door de afkoppeling is er minder wateroverlast bij hevige regenval.