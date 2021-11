Laatste saluut aan Disco Dance De Kroon verplaatst naar 22 januari

ASTEN - De feestavond die afgelopen zaterdag een ode zou zijn aan Disco Dance De Kroon in Asten, is geannuleerd vanwege de coronapersconferentie een dag eerder. De avond is nu verplaatst naar 22 januari.

Even was er bij Nicole van de Ven-Smeelen nog de hoop dat de nieuwe maatregelen pas maandag in zouden gaan. Maar helaas: de horeca moest al op zaterdag om 20.00 uur dicht, dus door de feestavond in Zaal Zegers ging op het laatste nippertje een streep.

Lees ook PREMIUM De hoogtijdagen van Disco Dance De Kroon herleven nog één keer, maar de aanleiding is geen vrolijke

Voor Nicole en haar vader Tony Smeelen is het laatste saluut aan De Kroon meer dan gewoon een feestavond. Tony en zijn vrouw Lies runden Disco Dance De Kroon van 1975 tot 1987. Later werd de zaal overgenomen door Lies’ zus en Jacqueline en zwager Herman van Oosterhout. Maar het einde van een tijdperk nadert: Zaal Zegers aan de Emmastraat in Asten gaat de activiteiten afbouwen en is verkocht, alleen Café Classics wordt nog door Jacqueline en Herman voortgezet.

Quote We kunnen alles laten staan, van het podium tot de gehuurde koelingen Nicole van de Ven-Smeelen

Beladen leeftijd

De tweede reden is dat Nicole deze maand 46 wordt. Een beladen leeftijd in het gezin, want op die leeftijd verongelukte moeder Loes in 1991, toen ze op de fiets bij het verlaten van de inrit geschept werd door een busje. Tien jaar daarna overleed ook Nicoles broer Frank bij een verkeersongeluk, 27 jaar oud.

In overleg met de koper van het pand, vastgoedmakelaar Wendy Waals, is de feestavond verplaatst naar 22 januari. „Wij zijn dan geen eigenaar meer”, vertelt Nicole, „maar gelukkig vond de koper het goed. We kunnen alles laten staan, van het podium tot de gehuurde koelingen. Dus als het in januari alsnog door kan gaan, lijden we weinig schade.”