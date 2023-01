Lachen bij De Platte Vonder maar ook stof tot nadenken

Moord op oorlogsbur­ge­mees­ters Asten en Someren wordt verfilmd: ‘Maar het is geen documentai­re’

SOMEREN/ASTEN - Het tragische lot van de oorlogsburgemeesters van Asten en Someren is een verhaal dat verteld moet blijven worden. In september 2024, bij de herdenking van 80 jaar bevrijding, verschijnt er een film over.

19 januari