Lager tarief, maar toch hogere ozb-aanslag Gemert-Bakel

Dampende glamrock in de Potdeksel Deurne

16 januari DEURNE - De vijfkoppige glamrockband ‘The Glamrocks’ staat zaterdagavond 19 januari op het podium in eetcafé De Potdeksel aan de Markt in Deurne. De entree voor het concert ‘Tribute to the real glamrock heroes’ is gratis en begint om 22.00 uur.