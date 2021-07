Landelijke primeur: met oud apparaat werken molenaars van De Volksvriend aan ‘moderne food tech’

Ge­mert-Ba­kel bouwt volop: 470 huizen onderweg

8 juli GEMERT-BAKEL - Er wordt volop gebouwd in Gemert-Bakel. Dit jaar en volgend jaar worden er bijna 450 nieuwe huizen opgeleverd in de zeven dorpskernen van deze gemeente. En voor de jaren daarna zit er nog meer in de pijplijn.