Lange lint van Kennedymars slingert door de Peel

Plofkraker opgepakt in Mierlo, bende maakte miljoenen buit in Duitsland

MIERLO - Een plofkraker, die in een criminele bende geldautomaten opblaast in Duitsland, is dinsdag aangehouden in Mierlo. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Naast de verdachte, werden twaalf andere leden eerder dit jaar al aangehouden. De bende wordt verdacht van 21 plofkraken met enorme explosie’s in Duitsland waarvan de schade tot in de miljoenen loopt.

30 juni