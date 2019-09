Lange taakstraf voor dodelijk ongeluk Lierop

VIDEO Deze Deurnese ro­bot-trac­tor kan zelf rijden en fruit plukken

10:01 DEURNE - Na ruim vijf jaar sleutelen, programmeren en testen is het zo ver. Komend weekend demonstreert Deurnenaar Thieu Berkers de eerste onbemande elektrische tractor van Nederland. Zijn robot trekker eTrac is te zien tijdens de Agrarische Dagen in Someren.