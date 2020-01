Lariksen aangevreten door de letterzetter: Deurne wil 21 bomen in Wiegersbos kappen

Letterzetter

De lariksen zijn aangetast door een kever, die luistert naar de naam letterzetter. ,,Die kever is bezig om de bomen aan te vreten.” De 21 bomen zijn niet meer te redden. ,,We willen het Wiegersbos zo veel mogelijk bos laten zijn en zo min mogelijk ingrijpen, maar deze bomen moeten worden gekapt vanwege de veiligheid. Ze kunnen omwaaien als het een keer hard waait. We weten dat er veel mensen door het Wiegersbos wandelen dus in het belang van de veiligheid van de wandelaars moeten de bomen om.”

Noodkap

Deurne had er voor kunnen kiezen om voor een noodkap te kiezen. Dan zouden ze geen vergunning aan hoeven vragen. ,,Zeker in het geval van de letterzetter in de lariksen had dat gekund, want dat is wel een noodsituatie. Maar het Wiegersbos gaat veel mensen aan, dus hebben we gekozen voor de reguliere procedure door een vergunning aan te vragen.”

Dit betekent dat mensen die het er niet mee eens zijn, bezwaar kunnen maken tegen de kap. De bomen moet voor het voorjaar weg worden gehaald. Na die tijd is de kans te groot dat er vogels nestjes aan het bouwen zijn.