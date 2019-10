Latcho Diewes wil anti-discriminatiemunt terug van burgemeester Laarbeek

Klokkengie­ter steunt Astens museum

7:01 ASTEN - Volkomen terecht dat museum Klok en Peel in Asten de noodklok luidt over een bezuiniging van tien procent op de gemeentelijke subsidie, zegt directeur Joost Eijsbouts van de koninklijke klokkengieterij. Hij vindt dat de gemeente een betrouwbare partner moet zijn. ,,Heel zuur dat het museumbestuur zo in het nauw gedreven wordt.”