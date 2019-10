Later bevrijd, later herdenken: nieuwe ronde activiteiten in Neerkant, Liessel en Helenaveen

Woningen op plek KPN-ge­bouw Gemert

13:25 GEMERT - Het is een dooie hoek, in de bocht van de Virmundtstraat naar Vroonhof in Gemert. Achter een muur staat een massief gebouw zonder ramen. Het gaat om een voormalig verdeelstation van KPN. Hier komt verandering in. Voor deze plek is een nieuwbouwplan ingediend voor zes appartementen en een commerciële ruimte. De gemeente Gemert-Bakel wil hier aan meewerken.